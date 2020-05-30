منع دخول الموظفين والأهالي لمقرات الأوقاف بالأقصر دون الكمامات

أعلن الشيخ سيد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، أنه في إطار تنفيذ التعليمات المشددة والخاصة بمقاومة فيروس كورونا المستجد، تقرر عدم دخول الموظفين والأهالي لمقرات وإدارات الأوقاف بالمحافظة إلا بارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي "الجوانتي".

وأكد عبد الدايم، أنه تم التنبيه على جميع العاملين بالمديرية وبمختلف وظائفهم الدعوية والإدارية، أنه اعتبارا من يوم الأحد المقبل، سوف يمنع الدخول إلى مقر ديوان عام المديرية والإدارات التابعة لها، إلا بعد ارتداء الكمامة الطبية والقفاز الطبي وكذلك جميع المواطنين الذين يترددون لقضاء مصالحهم بديوان عام المديرية أو الإدارات التابعة لها، حفاظاً على صحة الجميع، مع التنبيه المشدد باتباع جميع التعليمات الصادرة في هذا الشأن من الجهات ذات الإختصاص.