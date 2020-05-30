التصريح بدفن جثتين لعاملي صرف لقيا مصرعهما في بالوعة بقليوب

قررت نيابة قليوب التصريح بدفن جثتين لعاملي صرف صحي توفيا داخل بالوعة بمنطقة قلما التابعة لمركز قليوب، أثناء قيامهما بتسليكها، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

كانت مديرية أمن القليوبية قد تلقت بلاغًا من الأهالي بمصرع عاملين بالصرف الصحي، أثناء تسليك بالوعة صرف صحي بمنطقة قلما التابعة لمدينة قليوب.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوي مدير الحماية المدنية بجنوب القليوبية لمكان الواقعة، وتبين وفاه العاملين "أحمد ا.ل"، 28عامًا، و"شعبان .م"، 30 عامًا، ونجحت أجهزة الحماية المدنية فى استخراج جثتيهما من داخل بالوعة الصرف الصحي، حيث توفى أحدهما باختناق داخل البالوعة أثناء تسلكيها، وعندما حاول زميله إنقاذه لقى مصرعه هو الآخر.