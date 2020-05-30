رئيس محكمة النقض يعلن عودة العمل تدريجيا بداية من اليوم

أعلن المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض، عودة العمل تدريجيا بمحكمة النقض اعتبارا من اليوم.

وأجرى رئيس محكمة النقض وعدد من مساعديه من قيادات المحكمة جولة تفقدية بالمحكمة وقاعاتها للتأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية وتعقيم المبنى والقاعات مؤكدا على مسئولي المحكمة بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وتابع رئيس محكمة النقض سير العمل الإداري بالمحكمة واطلع على عمل مركز المعلومات بها للتأكد من تقديم الخدمات للمتقاضين.

يذكر أن محكمة النقض قررت في وقت سابق عودة العمل بدوائرها عقب أجازة عيد الفطر بعد توقف دام عدة أسابيع بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.