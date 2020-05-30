جامعة الأقصر تعلن ضوابط التربية العسكرية في ظل كورونا

أعلنت جامعة الأقصر، اليوم، تقييم التربية العسكرية لطلاب السنوات النهائية بالجامعة، للعام الدراسي 2019/2020، وفق لضوابط وشروط معينة في إطار تطورات الوضع العالمي لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت إدارة الجامعة، أن ضوابط تنفيذ مادة التربية العسكرية، ستكون على النحو التالي..

أولا: قيام الطلاب بتقديم ورقة بحثية (كاختبار عملي مقيم "30" درجة) في أحد الموضوعات التالية، "دور الدولة والأجهزة المعنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد - تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي والمصري - دور المجتمع المدني في مجابهة فيروس كورونا - الأثر السلبي للشائعات خلال إدارة الأزمة وأسلوب مجابهتها - المخدرات وتأثيرها السلبي على الشباب وأسلوب الوقاية منها - حروب الجيل الرابع شبكة الإنترنت ومخاطر مواقع التواصل الاجتماع"، فضلا عن إقامة اختبار تحريري (مقيم "70" درجة) لمادة التربية العسكرية ضمن اختبارات نهاية العام.