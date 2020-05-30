خبير اقتصادي: إعادة تشكيل مجلس السلك التجاري فرصة لزيادة الصادرات

أكد محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بإعادة تشكيل مجلس السلك التجاري، يهدف لإعادة تطوير وتفعيل دور الجهاز للاستفادة القصوى من المكاتب التجارية المصرية بالخارج التابعة له في زيادة الصادرات المصرية بفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري.

وأوضح عبدالعاطي في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد مكاتب التمثيل التجاري في الخارج بلغ 51 مكتبا في أوروبا وأسيا وأفريقيا وأمريكا والدول العربية، وأن هذه المكاتب يقع على عاتقها فتح أسواق جديدة في هذه الدول لتسويق المنتج المصري فيها، إضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، لزيادة الصادرات وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ورفع معدل النمو .

وأوضح أن مجلس السلك التجاري المصري يعتبر المظلة الرئيسية لعلاقات مصر الاقتصادية الخارجية وتطوير التجارة الخارجية، يهدف لزيادة الصادرات وتقليل الواردات ودعم مشاركة مصر بعرض منتجاتها بالمعارض التجارية الدولية، إضافة إلى دوره في تسوية المنازعات التجارية، ما ينتج عنه زيادة الناتج القومي وزيادة الاحتياطي النقدي.

وطالب عبدالعاطي، بضرورة الاستفادة القصوى من مكاتب التمثيل التجاري الخارجية، خاصة في ظل حالة تراجع الاقتصاد العالمي مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وذلك بفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية في أوروبا وأفريقيا وأسيا وأمريكا.