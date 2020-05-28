الزراعة: نصدر العنب لأوروبا.. ولا توجد محاذير على الصادرات المصرية

قال المهندس سامي السيد، مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة، إن مصر بدأت في تصدير العنب الخميس قبل الماضي، لافتا إلى أن وزارة الزراعة قامت ببعض الإجراءات قبل بدء الموسم لمعاينة المزارع والتأكد من استيفاء المحاصيل لكافة شروط اعتمادها وصلاحيتها للتصدير، وتقدير الإنتاج.

وأضاف "السيد"، خلال حواره مع مراسل فضائية "dmc"، أن جميع العاملين بمحطة التعبئة الذين يتعاملون مع المنتجات وخاصة الفواكه الطازجة يتم تعقيمهم وتطهير ملابسهم بشكل كامل، والحرص على غسل أيديهم باستمرار قبل دخول محطة التعبئة، وهذا يتم بشكل عام، مع استخدام الكمامات ومواد التطهير بشكل عام في ظل جائحة كورونا.

وأكد مدير إدارة خدمة المصدرين بوزارة الزراعة، أنه لا توجد أي محاذير لصادرات مصر من العنب بأي دولة، ويتم تصدير العنب لدول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وجنوب شرق آسيا والصين وجميع دول العالم.

وأوضح أن مصر تتبع كافة المواصفات العالمية والقياسية للحفاظ على سمعة المنتج المصري في الخارج، وقدرته التنافسية في الأسواق العالمية، وهذا سبب الطفرة التي شهدتها مصر في صادرات الموالح، فضلًا عن أن البرتقال المصري له مواصفاته الخاصة التي تجعله مطلوبا في الأسواق الخارجية.