حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع عرابي بإسنا جنوب الأقصر

شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، اليوم، حملة موسعة بمنطقة أحمد عرابي وسط المدينة وشارع البحر القديم وشارع الدكتور موسى لرفع الإشغالات ومنع تجمعات الباعة الجائلين حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة من تحرير عدد من محاضر إشغال طريق وبائع متجول ومحاضر نظافة وتنفيذ إزلات إدارية بمعرفة إدارة الإشغالات وشرطة المرافق، وخلال الحملة تم التشديد على أصحاب المحلات وسيارات الأجرة وإلزام المواطنين المترددين على الأسواق باستخدام الكمامة الواقية، مع التنويه إلى فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه للمخالف وتوعية المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون ارتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم.