محافظ المنيا يحذر سائقي الأجرة المخالفين لقرار "الكمامة" من الغرامة
كتب:
اسلام فهمي
05:00 م | السبت 30 مايو 2020
أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بإرتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.
رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص.
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.
وأكد المحافظ سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.