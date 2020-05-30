محافظ المنيا يحذر سائقي الأجرة المخالفين لقرار "الكمامة" من الغرامة

أجرى اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بقرار الدولة بإرتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة.

رافق المحافظ، خلال جولته، العميد عادل جلال، مدير إدارة المرور، وشملت الجولة مجمع مواقف جنوب بطريق مصر أسوان، ومجمع مواقف شمال بالإخصاص.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية، لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقًا للقانون، إضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير والتهوية، وكذلك مراعاة المسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور.

وأكد المحافظ سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وأكد ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب، لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة، وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.