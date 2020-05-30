طبيب يحذر من الكمامة ذات الفلتر: تنقل عدوى كورونا.. ولا تحمي المحيطين

قال الدكتور محمد القصاص رئيس قسم الأمراض المتوطنة والمعدية كلية طب جامعة حلوان، إنَّ ارتداء الكمامة العادية أفضل من الكمامة المزودة بفلتر، حيث إن الكمامة المزودة بفلتر تحمي من يرتديها فقط، ولا تحمي الأشخاص الآخرين، إذا كان من يرتدي الكمامة مصابًا بالفيروس، ويمكن أن تنقل الرذاذ.

وأشار "القصاص"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية dmc، إلى أن 99% من الوفيات المسجلة للأنفلونزا الإسبانية لأشخاص أقل من 65 عاما، وفسروا الأمر أن كبار السن لديهم مناعة مكتسبة من وباء الإنفلونزا الروسية، والذي ظهر قبل الإسبانية.

وأضاف أن الأنفلونزا الإسبانية قبل 100 عام كانت تعتبر أكثر وباءً فتاكا مسجلا في تاريخ الإنسانية، موضحا أن هناك نقاط تشابه واختلاف بين فيروس كورونا والأنفلونزا الإسبانية.

وحذر رئيس قسم الأمراض المتوطنة والمعدية كلية طب جامعة حلوان، من بروتكولات العلاج ضد فيروس كورونا المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدا أنها غير صحيحة، وقد تضر الذي يأخذ بها، منوها إلى ارتداء الكمامة داخل المنزل يكون عند الشك في إصابة شخص داخل المنزل.