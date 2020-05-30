"الصحة" تستغني عن عقار التاميفلو من بروتوكول علاج مصابي كورونا

قالت الدكتورة جيهان العسال، نائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا، إن اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا، موضحة أنه تم الإبقاء علي عقار الهيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض أدوية مضادات الفيروسات.

وأوضحت "العسال"، لـ"الوطن"، أنه تم الاستغناء عن عقار التاميفلو لأنه لم يعد له فائدة وكان يتم استخدامه فى الفترة الماضية لأن أعراض فيروس كورونا وانفلونزا الخنازير متشابهة، وحاليا فصل انتشار انفلونزا الخنازير انتهى، ولم يعد له فائدة في استخدامه.

وفيما يخص عقار الهيدروكسي وتحذيرات منظمة الصحة العالمية منه، قالت العقار في مصر مساهم بشكل كبير في ارتفاع نسبة التعافي.

وعن أضراره على مرضى القلب والفشل الكلوي، أشارت إلى أن هناك بروتوكول علاجي خاص بهم يتم استخدامه.

وأوضحت أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية في مصر على مجموعة من المرضى، ومن المقرر أن تظهر نتائجه خلال الأيام المقبلة، وبعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن بروتوكولات العلاج.

يذكر أن وزيرة الصحة، وجهت بإطلاق سيارات القوافل العلاجية في محافظات الجمهورية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)، كما أنه جاري توفيرها في الوحدات الصحية على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن جانبه، أشار الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن محتويات الحقيبة من الأدوية "البروتوكول العلاجي" تم تحديدها من قبل اللجنة العلمية المشكلة بقرار وزيرة الصحة والسكان، لافتًا إلى أن فرق كل من قطاع الطب الوقائي والرعاية الأساسية التابعين لكل مديرية على مستوى محافظات الجمهورية ستتولى توزيع الحقائب على المخالطين أو توصيلها منزليًا وبمشاركة الرائدات الريفيات في عدد من المحافظات، كما ستتم متابعة تلك الحالات من خلال فرق الترصد والتقصي.

وأوضح أنه بدأ تسليم حقائب المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين في كل من محافظات ( الدقهلية، الشرقية، الجيزة، القليوبية، الإسماعيلية، المنيا وجنوب سيناء) وجاري تفعيل العمل بتلك الآلية في باقي محافظات الجمهورية تباعًا.

وأضاف أن المستشفيات ستتولى توزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية على المرضى المصابين بفيروس كورونا من الحالات البسيطة الذين يخضعون للعزل المنزلي، وذلك طبقًا للبروتوكول العلاجي المتبع حسب الحالة الصحية لكل مصاب.

وأكد مجاهد، أن الوزيرة ناشدت المواطنين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والسيدات الحوامل، في حالة ظهور الأعراض، بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب مستشفى حميات أو صدر أو أي مستشفى من ال320 مستشفى عام ومركزي التي تم الإعلان عنها والمتواجدة على الموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لتوقيع الكشف عليهم وتشخيص الحالة لتلقي الخدمة الطبية اللازمة.

وأشار إلى أن الوزيرة وجهت القائمين على الخط الساخن (105) والمسؤول عن تلقي بلاغات واستفسارات المواطنين الخاصة بفيروس كورونا، بتوجيه المواطنين ممن تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى أقرب مستشفى عام أو مركزي أو مستشفيات الحميات والصدر داخل محافظته، بالإضافة إلى توجيه المخالطين إلى أماكن الوحدات الصحية والمراكز الطبية التي تقوم بصرف حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية.