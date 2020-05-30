إحالة طاقم معدية للتحقيق لعدم ارتداء الكمامة في المنيا

تفقد العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، اليوم، المعديات الخاصة بالوحدة القروية ببني حسن الشروق لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية.

تلاحظ أثناء الجولة تواجد بعض المواطنين بالمعدية بدون كمامة، وعلى الفور جرى تحويل طاقم المعدية للتحقيق، ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

أكد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، متابعة جميع مواقف السيارات وخطوط السير لتنفيذ الإجراءات، مطالبا بإيجاد وسائل تهوية ومسافات ملائمة بين المواطنين قبل تسيير المعدية والسيارات.