بعد إجازة العيد.. مواعيد عمل البنوك ووحدات المرور والمترو والمولات

قررت الحكومة المصرية عودة بعض الجهات والخدمات للجمهور بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، في إطار خطة التعايش مع فيروس كورونا، وترصد "الوطن" مواعيد عمل أبرز الهيئات والخدمات كالتالي:

مواعيد عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر

تعود البنوك للعمل بعد إجازة عيد الفطر، غدا الأحد، وتعمل البنوك من التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة 3 عصرا، فيما تكون المواعيد للعاملين بالبنوك من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرا، وذلك لإتاحة الفرصة للعملاء بإتمام التعاملات المصرفية والابتعاد عن الازدحام والتكدس على فروع البنوك.

مواعيد عمل مترو الأنفاق

عادت حركة العمل بمترو الأنفاق بعد إجازة عيد الفطر، اليوم السبت، حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتشغيل المترو جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، كالتالي:

محطة حلوان: ينطلق آخر قطار من محطة مترو حلوان في تمام الساعة 7:15 مساء.

محطة المرج الجديدة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو المرج الجديدة في تمام الساعة 7:30 مساء.

محطة شبرا الخيمة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو شبرا الخيمة في تمام الساعة 7:30 مساء.

محطة المنيب: ينطلق آخر قطار من محطة مترو المنيب في تمام الساعة 7:30 مساء.

محطة نادي الشمس: ينطلق آخر قطار من محطة مترو نادي الشمس في تمام الساعة 7:15 مساء.

محطة العتبة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو العتبة في تمام الساعة 7:45 مساء.

مواعيد عمل وحدات المرور

تقرر استئناف العمل بكافة وحدات المرور على مستوى الجمهورية اعتبارا من يوم الإثنين المقبل الموافق 1 يونيو القادم، لاستخراج وتجديد رخص القيادة لكافة أنواع المركبات، من الساعة 8 صباحا، وتقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

مواعيد عمل إدارات الأحوال المدنية والجوازات والهجرة والجنسية وتصاريح العمل وتحقيق الأدلة الجنائية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية (الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية) على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل، وتيسيرًا على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.

مواعيد عمل المولات

فتحت المولات أبوابها للجمهور اليوم بعد إجازة عيد الفطر، ويكون مواعيد عملها من 10 صباحا حتى 5 مساء.