مواعيد آخر رحلات مترو الأنفاق بعد إجازة العيد

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكان أهمها خلال الأيام القلقيلة الماضية، إيقاف حركة النقل الجماعي ومواصلات النقل العام خلال إجازة عيد الفطر المبارك، للتقليل من التجمعات والتي قد تصبح بيئة خصبة لانتشار الأمراض.

وبعد انتهاء فترة الإجازة، تعود حركة العمل بمترو الأنفاق، حيث أعلنت الهيئة العامة لإدارة وتشغيل المترو جداول تشغيل قطارات المترو بالخطوط الثلاثة، تزامنا مع عودة تشغيل مترو الأنفاق بدءًا من يوم السبت الموافق 30 مايو 2020 لتتناسب مع قرار توقيت الحظر الصادر من مجلس الوزراء من 8 مساءً وحتى 6 صباحًا

وتستعرض "الوطن" مواعيد رحلات آخر قطارات مترو الأنفاق:

مواعيد آخر رحلات الخط الأول

محطة حلوان: ينطلق آخر قطار من محطة مترو حلوان في تمام الساعة 7:15 مساء.

محطة المرج الجديدة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو المرج الجديدة في تمام الساعة 7:30 مساء.

مواعيد آخر رحلات الخط الثاني

محطة شبرا الخيمة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو شبرا الخيمة في تمام الساعة 7:30 مساء.

محطة المنيب: ينطلق آخر قطار من محطة مترو المنيب في تمام الساعة 7:30 مساء.

مواعيد آخر رحلات الخط الثالث

محطة نادي الشمس: ينطلق آخر قطار من محطة مترو نادي الشمس في تمام الساعة 7:15 مساء.

محطة العتبة: ينطلق آخر قطار من محطة مترو العتبة في تمام الساعة 7:45 مساء.