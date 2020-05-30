الأقصريون يبدأون خطة التعايش مع كورونا بالالتزام بالكمامات

بدأ المواطنون بمحافظة الأقصر مرحلة جديدة من التعايش مع فيروس كورونا المُستجد، حيث ظهر المواطنون اليوم مرتدين الكمامات الطبية الواقية والجاونتيات في أول يوم عمل بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وبدأ العمل في جميع المديريات والمؤسسات الحيوية بمنع دخول المواطنين الراغبين في قضاء حوائجهم إلا بعد ارتداء الكمامات الطبية، وذلك ضمن حزمة من السياسات والإجراءات الرامية إلى تعزيز مكافحة الفيروس المستجد، والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، وتقديم الخدمات الحكومية، في ظل إجراءات التعايش التي أقرت الحكومة المصرية البدء في تنفيذها من اليوم.

وأصدر رؤساء مراكز ومدن الأقصر قرارًا بحظر دخول أي مواطن أو موظف عام لأي وحدة من الوحدات المحلية على اختلاف مستوياتها، أو الإدارات والمقرات التابعة لها، وغيرها من المصالح الحكومية بنطاق المحافظة، دون ارتداء الكمامة.

وشنت الأجهزة الشرطية بالمحافظة حملات موسعة صباح اليوم للتأكد من بدء التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية والجوانتيات مع مراعاة البعد الاجتماعي، تزامنًا مع بدء خطة التعايش مع "كورونا".