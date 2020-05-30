تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمديرية التموين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.

شدد المحافظ، علي تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.

من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.