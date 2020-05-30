تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا

تحرير 83 مخالفة تموينية للمخابز البلدية والأسواق بمراكز المنيا
كتب:
اسلام فهمي
02:33 م | السبت 30 مايو 2020
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، استمرار تنفيذ الحملات اليومية لمديرية التموين بجميع مراكز ومدن المحافظة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على المخابز البلدية والأسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم، ضمن خطة المحافظة بتحسين مستوى الخدمات وللتأكد من مدى توافر السلع والمواد الغذائية للمواطنين.
شدد المحافظ، علي تكثيف الحملات التفتيشية على المخابز لتوفير الخبز البلدي وعدم توقف المخابز والمرور على الأسواق للتأكد من توافر السلع الغذائية للمواطنين، وللوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، كذلك المتابعة المستمرة للكميات الواردة من المواد البترولية.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين، أن الحملات اليومية اسفرت عن ضبط 83 مخالفة تموينية منها 80 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز غير مطابق للمواصفات – خبز ناقص الوزن – عدم وجود ميزان – توقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية – عدم وجود سجلات - قضايا تموينية اخري متنوعة) وضبط 3 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لقضايا تموينية متنوعة.