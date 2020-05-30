الأعلى للجامعات: لا صحة لإلغاء امتحانات السنوات النهائية واستبدالها بأبحاث

كشف مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن قرارات الامتحانات لطلاب السنوات النهائية لمرحلتي البكالوريوس والليسانس بالجامعات واستبدالها برسائل بحثية، هي قرارات المجلس الأعلى للجامعات ولا صحة لما يتداول بإلغائها واستبدالها بأبحاث، موضحا أنه لا توجد أي نية حاليا أيضا لإلغاءها و استبدالها برسائل بحثية حتى الآن، لافتا إلى أن المجلس في انعقاد مستمر عبر شبكة الإنترنت "الفيديو كونفرانس" لمناقشة أي مستجدات قد تطرأ الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ"الوطن"، أن موعد الامتحانات النهائية قائم كما تم إعلانه من قبل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بداية من مطلع يوليو المقبل، لافتا إلى أنه يمكن ترحيلها أو تأجيلها وفقا للمستجدات، مؤكدا أن المحافظة على صحة الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس أولى أهداف الدولة متمثلة في جميع مؤسساتها، فضلا عن المصلحة العليا للدولة التي تهدف إلى المحافظة على الجميع، موضحأ أن أي قرارات جديدة ترتبط بالمعطيات الموجودة وفقا للواقع، خاصة فيما يتعلق بإنتشار فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .