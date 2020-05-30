أحمد حلمي عن حسن حسني: كان بمثابة الأخ والصديق والأب

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان الراحل حسن حسني عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر".

وقال حلمي: "الفنان العظيم ⁧‫حسن حسني‬⁩ كان بمثابة الأخ والأستاذ والصديق والأب، حقيقي في ناس بتروح للي خالقها وبيفارقونا لكن سيرتهم بتفضل خالدة وعايشة معانا ومع أجيال تانيه بعدنا.. هتوحشنا يا عم حسن أوي وفي الجنة ونعيمها يا رب".

وتُوفي حسن حسني، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنَّه فارق الحياة، وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة، 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليًا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.