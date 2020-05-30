ليلى علوي ترثي حسن حسني: علمتنا المعنى الحقيقي للإبداع

رَثَت الفنانة ليلى علوي، بكلمات مؤثرة النجم حسن حسني، الذي رحل عن عالمنا اليوم، حيث نشرت صورة تجمعها مع الفنان الراحل من فيلم "المغتصبون"، عبر حسابها على موقع "فيس بوك".

وعلقت ليلى علوي على الصورة قائلة: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، ربنا يرحمك يا عم حسن، هتوحشنا أوي .. بس أنت سايبلنا كتير وراك يفكرنا بيك ويخلد أعمالك.. علمتنا المعنى الحقيقي للإبداع وصنع البسمة ببساطة، ربنا يصبر أهلك ومحبيك".

يُشار إلى أنَّ حسن حسني توفي، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنَّه فارق الحياة، وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة، 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليًا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.