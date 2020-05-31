بتكلفة 4 مليارات جنيه.. القليوبية تدخل عصر مشروعات الإسكان العملاقة

تشهد محافظة القليوبية نهضة كبرى في ملف الإسكان الإجتماعي في إطار خطة التنمية الشاملة التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين حيث تشهد المحافظة العمل علي قدم وساق للانتهاء من عدة مشروعات قومية في مجال الاسكان الاجتماعى بالعبور الجديدة ومركز الخانكة والتي يعكف المقاولين والمهندسين على انجازها وتسليمه فى الموعد المقرر له.

تستعرض " الوطن" مشروعات الإسكان الجاري العمل بها في نطاق القليوبية

فقي العبور وبناء علي قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم249 لسنة 2016 بانشاء مجتمع عمراني جديد يسمي العبور الجديدة بمساحة 58 الف فدان و914 مترا لتوفير الوحدات السكنية المناسبة للشباب ولمختلف شرائح المجتمع والتي تعد طوق نجاة وحل مشكلات الاسكان الاجتماعى والمتوسط بمحافظة القليوبية يجري حاليا الانتهاء من 219 عمارة إسكان اجتماعي بمنطقة الحرية بتكلفة 734 مليون جنيه و 210 بمنطقة الكرامة بتكلفة 671.8 مليون جنيه و مشروع سكن مصر بتكلفة 395 مليون جنيه و 428 عمارة إسكان اجتماعي بتكلفة مليار و400 مليون جنيه ومشروع الاسكان الفاخر "جنه " بتكلفة 306 مليون جنيه.

فيما انتهت مديرية الإسكان من مشروع 113عمارة بعرب العليقات بالخانكة بإجمالي 2580 وحدة سكنية بتكلفة 521 مليون جنيه ومن المتوقع افتتاحها رسميا عقب الانتهاء من اعمال رصف الطرق المحيطة حيث جرى تسليم 11 عمارة للشباب

من جانبه وجه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية بتوفير سبل الدعم اللازمة لسرعة الانتهاء من مشروعات الاسكان مؤكدا أن المحافظة جادة في إقامة مشروعات الإسكان الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الإسكان والجهات المعنية وتسعى لتوفير الأراضي اللازمة لإقامة الوحدات عليها.