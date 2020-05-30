مايا دياب تنعى حسن حسني: رح اشتاق لشخصك الطيب

نعت المطربة اللبنانية مايا دياب، الفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابها الخاص على تويتر: "بدي اعزي الشعب المصري والعربي بوفاة الممثل الكبير والقدير ⁧‫حسن حسني‬⁩ أنا شخصيا رح اشتاق لشخصك الطيب وروحك الحلوة، الدراما والسينما العربية رح تفتقد لإبداعك.. بشكرك على كل ضحكة رسمتها على وجوهنا كل هالسنين.. وما رح انسى كل لحظة اشتغلنا فيها سوا وكنت سند وبي وصديق داعم.. الله يرحمك روحك".

يشار إلى أن حسن حسني توفي، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنه فارق الحياة.