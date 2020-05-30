شريهان ناعية حسن حسني: تغمده الله بواسع رحمته

نعت الفنانة شريهان الفنان الراحل حسن حسني، عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه، وألهم أهله وذويه جميل الصبر وحسن العزاء، إنا لله وإنا إليه راجعون.. لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى".

وتوفي حسن حسني، اليوم، إثر أزمة قلبية حادة نقل إثرها إلى المستشفى وظل في العناية المركزة، لمدة 24 ساعة، إلا أنَّه فارق الحياة، وولد الفنان حسن حسني في حي القلعة، 15 أكتوبر 1931 لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليًا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.