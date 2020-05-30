تمهيدا لافتتاحه.. الجزار يشهد تشغيل أحد كباري 6 أكتوبر الجديدة تجريبيا

أجرى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة تفقدية لعدد من مشروعات مدينة 6 أكتوبر، يرافقه مسؤولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

وتفقد وزير الإسكان، ومرافقوه التشغيل التجريبي لكوبري رقم 2، اتجاه طريق الواحات تمهيدًا لافتتاحه، ضمن 6 كباري تهدف لتحقيق السيولة المرورية في تقاطع طريق الواحات مع الطريق الدائري الأوسطي.

وأشار الجزار، إلى أن تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية "كباري وأنفاق وكباري مشاة"، إضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليا، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم 2 بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، وسهولة ربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل الأعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم فى الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم 2.

كما تابع الجزار أعمال انشاء نفق في الاتجاه من أكتوبر إلى الدائري، وإنشاء كوبري من اتجاه الدائري إلى طريق الفيوم، لتخفيف الكثافة المرورية بهذه المنطقة حيث يبلغ زمن التوقف في ساعات الذروة أكثر من 30 دقيقة.

وأكد وزير الإسكان أن تفقده للمحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة السادس من أكتوبر، يأتي لأهميتها كونها تخدم قطاعا عريضا من المواطنين، فضلاً عن خدمتها للقطاع الصناعي والإنتاجي.

وشدد على ضرورة الانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية المختلفة التي يتم تنفيذها في المواعيد والجداول المتفق عليها، لما ستسهم فيه من تحقيق سيولة مرورية كبيرة.

كما اطمأن وزير الإسكان على اتخاذ جميع شركات المقاولات المنفذة للمشروعات للإجراءات الاحترازية والوقائية، وارتداء جميع العاملين للكمامات، مشيرا إلى أن صحة وسلامة العاملين في المشروعات تأتي على أجندة الأولويات.