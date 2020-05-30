محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99٪

اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية الدور الأول للعام الدراسي 2020/2019.

بلغ عدد المتقدمين للشهادة الإعدادية 85482 طالبا وطالبة، أما الحضور بلغ عددهم 84701 طالب، وبلغت نسبة النجاح 99٪ بإجمالي مشاركة 84625 طالبا وطالبة.

وقدم المحافظ التهنئة لجميع الطلاب الناجحين متمنيا لهم دوام التفوق في سائر مراحل حياتهم الدراسية، موجها الشكر لأولياء الأمور على جهودهم المبذولة.

من جانبه؛ قال يوسف الديب، وكيل الإدارة التعليمية، إنه سيجري عقد امتحان تكميلي للطلاب الذين لم يحضروا امتحان الفصل الدراسي الأول بعذر مقبول.

ولفت إلى أنه سيتم عقد امتحان الدور الثاني للطلاب الذين لم يجتازوا الدور الأول في المواعيد التي ستحددها المديرية، وفقا للجدول المقرر إعلانه.