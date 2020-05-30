روسيا ترصد دعما ماليا للمطارات لمواجهة آثار أزمة كورونا

وقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين مرسوما بتقديم إعانات بقيمة 10.9 مليار روبل لدعم المطارات الروسية.

وذكر المكتب الصحفي للحكومة الروسية، في بيان أوردته وكالة أنباء "نوفوستي" اليوم، أن المطارات الروسية والهيئات التابعة لها ستحصل على دعم من الدولة، حيث سيجرى تخصيص 10.9 مليار روبل لهذه الأغراض.

وأضاف أن هذه المبلغ يعادل أكثر من 150 مليون دولار، سيتخصص من الصندوق الاحتياطي للحكومة بتكليف من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لدعم المطارات في ظروف انخفاض حركة الركاب على خلفية أزمة فيروس كورونا.

ويسمح قرار الحكومة الروسية بإنفاق هذه الإعانات على أقساط التأمين وصيانة وتصليح وتشغيل المباني والمعدات ووسائل النقل، كما قد يستخدم أيضا لدفع الرواتب للموظفين، باستثناء ممثلي الإدارة العليا وأعضاء مجالس الإدارة.