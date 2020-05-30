إسبانيا تخفف المزيد من قيود كورونا في 4 جزر صغيرة

قالت الحكومة الإسبانية إن أربع جزر صغيرة ستتمكن من العودة للعمل في الأماكن المفتوحة للحانات والمطاعم بطاقة استيعابية تبلغ 75% اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.

ووفقا للنشرة الحكومية، التي صدرت اليوم، فإنه يتعين أن تكون الطاولات في تلك الأماكن المفتوحة على مسافة متر ونصف فيما بينها، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ومن المقرر أن يشمل التخفيف جزر لا جراسيوزا، والهيرو، ولا جوميرا، ضمن جزر الكناري، وفورمنتيرا، في جزر البليار.

وبدأت إسبانيا، أحد أكثر الدول الأوروبية تضررا بالمرض، رفع القيود بشكل تدريجي، مع اعتبار بعض المناطق أكثر أمانا من غيرها، من أجل عودة الحياة لطبيعتها.

وفي تلك الجزر الأربع التي ستبدأ المرحلة الثالثة من تخفيف القيود، سيسمح لمجموعات تصل إلى 20 فردا بالتجمع، وفتح مراكز التسوق بـ40% من طاقتها الاستيعابية، كما يمكن للفنادق ومنشآت الترفيه الأخرى العمل في المناطق المفتوحة بطاقة 50%.

وسجلت إسبانيا أكثر من 238 ألف حالة مؤكدة للإصابة بـ"كوفيد-19"، وفاقت الوفيات الـ27 ألفا.

لكن معدل الإصابات والوفيات تراجع بشكل كبير. وقالت وزارة الصحة أمس الجمعة إن الأسبوع المنصرم شهد وفاة 39 مريضا فقط، مقارنة بعدد وفيات بالمئات كانت تسجل يوميا قبل شهر.