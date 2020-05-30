الطب الوقائي بالزراعة يطهر دار التحرير بالتنسيق مع الوطنية للصحافة

قامت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتطهير مبنى دار التحرير للنشر والطبع، للوقاية من فيروس كورونا، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للصحافة، بناء اتفاق دار التحرير مع وزارة الزراعة متمثلة في قطاع الطب الوقائى البيطري التابع الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتطهير مبانى المؤسسة.

وقال بيان للهيئة الوطنية للصحافة، إن التطهير يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المؤسسة حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا وفي إطار الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة في تطهير المنشآت الحكومية للوقاية من الفيروس.

من جانبه وجه كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الشكر لوزير الزراعة للجهود التى بذلتها وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ومشاركتها في هذه المهمة الوطنية لحماية المواطنين من هذا الفيروس الذى يجتاح العالم حاليا، بحسب البيان.

وأكد سعد سليم، رئيس مجلس إدارة دار التحرير، على أن عمليات التطهير تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المؤسسة حفاظا على سلامة أبنائها العاملين ووقايتهم ضد العدوى من فيروس كورونا، وطبقا لتوجيهات الهيئة الوطنية للصحافة باتخاذ كافــة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمكافحــة فـيروس كــورونا، والتى تضمنت تأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصـــابـة أو العــدوى والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤســـسة وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لاجــراءات التبــاعد الاجتماعى التى تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس.

وأوضح "سليم"، أن عملية التطهير بدأت من الدور الـ 15 واستغرقت أكثر من 4 ساعات شملت تطهير مداخل ومخارج المبنى العملاق وجميع الأقسام والإدارات والمكاتب ومناطق تجمع الموظفين والعيادات الطبية والمصاعد والممرات الرئيسية.

كما أكد عبدالرزاق توفيق، رئيس تحرير الجمهورية، أنه تم التعاقد مع جهاز الخدمة الوطنية لشراء جميع مستلزمات التطهير والتعقيم التى تحتاجها المؤسسة، مؤكدا أن عمليات التطهير ستتم بصفة دورية لحماية جميع أبناء المؤسسة، مشيرا إلى توفير "ستاندات" فى كافة الأدوار أمام الأسانسيرات عليها مطهرات للأيدى وتأمين الصحفى أو الإدارى أو العامل من العدوى.

وتابع "توفيق"، إغلاق كافة المصليات من جميع الأدوار واقتصار الصلاة على السجادة لكل زميل وبنظام متباعد وليس جماعيا وإغلاق الأقسام التى ظهرت فيها حالات مصابة بعد تطهيرها بالإضافة إلى تطهير وتعقيم جميع أماكن العمل الحيوية مرتين يوميًا بالمطهرات والكلور لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "توفيق"، على منع جميع المخالطين للحالات المصابة من دخول المؤسسة ومنحهم أجازة 21 يومًا والتأكيد على إغلاق الكافتريات الموجودة فى المؤسسة وتطهير وتعقيم جميع مداخل المؤسسة بالمواد المطهرة والكلور، وأيضًا غسيل سيارات المؤسسة بالمواد المطهرة والكلوروتطهير وتعقيم أجهزة الكمبيوتر وتليفونات المؤسسة، والالتزام بالتباعد لمسافة 3 أمتار فى مناطق العمل التى تتطلب تواجد أكثر من 6 أشخاص، وتطهير مكاتبهم على مدار الساعة مع عدم حضور الزميلات فى جميع الإصدارات لمقر المؤسسة ويمارسن العمل من منازلهن طبقًا للتكليفات الصحفية من رؤساء التحرير ومديرى التحرير ورؤساء الأقسام، واقتصار الحضور على رؤساء الأقسام أو من ينوب عنهم ويتم الاكتفاء بشخص واحد فى كل قسم وعدم استقبال أى ضيوف مهما دعت الضرورة.

كما تم تكليف أمن المؤسسة بتنفيذ عملية الدخول للمؤسسة ومدى التزام الزملاء بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالمؤسسة ومن يتهاون فى ذلك يحال إلى الشئون القانونية، واستمرار عملية التطهير والتعقيم والنظافة يوميًا وإيقاف إجازات جميع العاملين فى نظافة المبنى و المسئولين عن المبنى الإداري.