"الوطنية للصحافة" تعتمد تشكيلات لجان أزمة كورونا بالمؤسسات القومية

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، اعتماد تشكيلات لجان الأزمة الخاصة بمواجهة كورونا، والمرشحة من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية، بواقع لجنة لكل مؤسسة.

وأشارت الهيئة في بيان لها اليوم إلى أن تشكيل اللجنة يكون بقرار من رئيس مجلس إدارة المؤسسة وبالتنسيق مع رئيس اللجنة، ورئاسة اللجان كما يلي:

- محمد حسـن (مؤسسة الأهرام).

- طاهـر قابيل (مؤسسة أخبار اليوم).

- عبد الرازق توفيق (مؤسسة دار التحـرير).

- أحمد باشا (مؤسسة روزاليوسف).

- عاطف عبدالغني (مؤسسة دار المعارف).

- صلاح الدين مغاوري (وكالة أنباء الشرق الأوسط).

- أحمد أيوب (مؤسسة دار الهلال).

- إبراهيم نوفل (الشركة القومية للتوزيع).

وتختص اللجنة بالتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة وتحت إشرافه بكل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ شروط السلامة الصحية، وحماية العاملين، وفقا للقرارات الصادرة من الجهات المسئولة، ويقع في اختصاصها ما يلي:

1- التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فورا بأي ملاحظات أو سلبيات.

2- متابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تماما وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها.

3- متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعا دون استثناء قبل دخولهم.

4- إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل.

5- منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم إجازة إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم.

6- تقديم المقترحات لرئيس مجلس الإدارة حول الأسلوب الأمثل للإدارات الطبية بشأن الإشراف على العاملين بالمؤسسة وتقديم النصائح والإرشادات.

7- تقديم أي مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى.

8- تتولى الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل.

9- تلتزم لجنة الأزمة بتوفير الاسعافات الضرورية وتقديم النصائح الطبية للعاملين بالمؤسسة، وتنشر في لوحة إعلانات المؤسسة خطة تحركها لتطهير وتعقيم المؤسسة أولاً بأول، وكذلك الإجراءات الاحترازية التي تتخذها.

وتابعت الهيئة "كما تقوم لجنة الأزمة بنشر أرقام الهواتف المحمولة الخاصة بأعضائها في مكان ظاهر بالمؤسسة وعلى كافة وسائل التواصل المتاحة بين الزملاء، وذلك لضمان سهولة وسرعة التواصل معهم على مدار 24 ساعة".