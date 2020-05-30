كواليس إصابة برلماني بكورونا.. فشل نقله لمستشفى حكومي ويعالج على نفقته

كشفت مصادر برلمانية ل"الوطن"، كواليس إصابة النائب عمرو وطني، عضو مجلس النواب عن دائرة الزاوية الحمراء، ونقله لإحدى المستشفيات الخاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلة: إنه تأكد إصابة النائب خلال الساعات القليلة الماضية، وتم التواصل مع وزارة الصحة لتوفير سرير له بإحدى المستشفيات الحكومية ولكن دون نتيجة.

وأضافت المصادر، أن الأمانة العامة لمجلس النواب، استطاعت بعد ساعات ليست قليلة توفير سرير للنائب بإحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد فشل محاولات نقله لمستشفى حكومي، مشيرة إلى أن تكاليف العلاج ستكون على حساب النائب الخاصة باعتبارها مستشفى خاص.

ونوهت المصادر، إلى أن عدد من أهل النائب بدأوا في عزل أنفسهم، تمهيدا لتحديد إجراء تحليل فيروس كورونا من عدمه، بناء على مدى مخالطتهم للنائب وظهور أعراض عليهم.