بسبب كورونا.. مطروح تستقبل طلبات التقديم لرياض الأطفال إلكترونيا

أعلن الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عن استقبال طلبات التقديم لفصول رياض الأطفال للعام الدراسى الجديد إلكتورنيًا، وذلك للوقاية من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن التقديم سيكون من خلال رابط خاص سيتم الإعلان عنه على صفحة المديرية.

ونبه "النيلي"، اليوم السبت، خلال اجتماع عقده مع مديرى الإدارات النوعية بتعليم مطروح ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية الخاصة بتنسيق رياض الأطفال، وفق الضوابط واللوائح القانونية الخاصة بهذا الشأن.

وناقش الاجتماع إستعدادات التعليم العام والفني لأعمال التنسيق الخاصة بالطلاب الناجحين فى الشهادة الإعدادية لهذا العام، وذلك عقب اعتمادها قريبًا من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وقال "النيلى" إن تعليم مطروح لن يتوانى عن توفير الفراغات بالمدارس الرسمية بالمحافظة على غرار ما حدث بالسنوات الثلاث الماضية، وذلك لاستيعاب الأطفال الذين يتخطى سنهم الخمس سنوات، لتحقيق مبدأ حق التعليم للجميع، وتوفير خدمة تعليمية متميزة بالتعليم التجريبي الذي يشهد إقبالًا شديدًا فى السنوات الأخيرة، خاصة مع قرب افتتاح مدرسة "ابن سينا" الرسمية للغات بمنطقة علم الروم بمدينة مرسى مطروح، والتي ستساهم فى تخفيض الكثافة الطلابية عن المدارس الأخرى التى يوجد بها كثافة كبيرة.