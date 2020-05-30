"الحقونا إحنا بنموت".. جيران ضحايا شقة الدقي يروون مأساة الـ15 دقيقة

برك من مياه الإطفاء وعلامات تفحم على نوافذ الشقة.. آخر ما تبقى من آثار مأساة لم تتعد 15 دقيقة أتت فيها النيران على كل شيء في شقة "طبيب القلب" محمد سعيد الجمال، والتي راح ضحيتها 4 أطفال وجدتهم لأبيهم.

رائحة الموت تقودك للعقار 33 والحزن يخيم على أهالي شارع قمبيز، وألسنة الجيران لا تكف عن الترحم عليهم، "ربنا يرحمهم كانوا محترمين ومفيش حد بيسمع عنهم غير كل خير من وقت ما ساكنوا في الشقة من سنتين ونصف عمرهم ما عملوا مشكلة مع حد.. ناس محترمين"، راوين تفاصيل مرعبة استمرت 15 دقيقة راح ضحيتها الأطفال أحمد 15 عاما، وياسين 11 عاما، والتوأم ملك وكريم، جدتهم "والدة الأب".

"النار كانت شديدة وكلت جثث العيال".. روى شهود العيان تفاصيل كارثة "شقة الدقي"، مشيرين إلى أن مدة الحريق لم تكن كبيرة بحجم الكارثة التي حلت بالمكان، يحكي أحد الشاب الذين شاركوا في محاولة أنقاذ الأطفال: "كنت قاعد وشفت الدخان ولقيت ياسين (الابن الوسطني) للدكتور الجمال، واقف في شباك صالة الشقة وبيصرخ الحقونا إحنا بنموت.. الحقونا إحنا بنموت، ومفيش 120 ثانية وسكت (سكت للأبد)، ولما طلعنا الشقة لقيت ياسين ميت وهو ماسك الشباك كان عايز يهرب من النار بس ملحقش.. ربنا يرحمهم ويصبر أبوهم وأمهم".

تفاصيل كثيرة سطرتها تحريات المباحث التي أجرها فريق من المباحث تحت قيادة اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلى مدير الإدارة العامة للمباحث، في أثناء الفحص والتحر للوقوف على ملابسات الواقعة، ورحجت التحريات أن ماسا كهربائيا حدث في تكييف الشقة وراء اندلاع النيران ومصرع الأشقاء الأربعة وجدتهم.

وذكرت التحريات والتحقيقات أن بداية الواقعة كانت مع دقات الساعة الثانية عشر ونصف ظهر أمس، وقع انفجار في لوحة الكهرباء والتكييف الموجود بصالة الشقة، وسرعان ما اندلعت ألسنة اللهب في محتويات الشقة، وبدأ الدخان يتصاعد من شرفة الشقة، وسرعان ما بدأ الصراخ وهرول الطبيب وزوجته لطرق أبواب الجيران لمساعدتهم مرددين عبارات: "حريقة الحقوني.. الشقة بتولع وأولادنا هيموتوا.. حد يبلغ المطافي".

دقائق معدودة وأبلغ الأهالي الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع قمبيز بالدقي.. وبمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من مباحث الدقي تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي والرائد حسام العباسي معاون المباحث بصحبة 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

5 جثث داخل الشقة

بمجرد وصول قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، أسرع ضباط وأفراد القوات بالانتشار ومحاولة السيطرة على الحريق وبدأت القوات في السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي، 15 دقيقة وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من إخماد ألسنة اللهب وسيطرت القوات على النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.

دقائق وحضرت سيارات الإسعاف، وبدأ فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث في معاينة مسرح الجريمة وسجلت القوات الآتي:

- شقة تقع على مساحة 150 مترا في الطابق الثالث بعقار مكون من 7 طوابق مكونة من 4 غرف وصالة وحمام.

- العثور على 5 جثث.. 4 جثث "أطفال الزوجين" والخامسة لوالدته.

- جثث الأطفال متفحمة نتيجة اندلاع النيران فيهم.

- الجدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الاختناق بعدما تبين أن الحريق امتدد لباب الغرفة ولم تتمكن من الخروج.

- تلفيات في محتويات الشقة بالكامل.

الحقونا بنموت

"الحقوني إحنا بنموت".. هكذا تحدث والد الأطفال الأربعة المتوفين في أثناء مناقشته أمام رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، قائلا: "كنا نايمين وحصل انفجار بسيط في لوحة المفاتيح الصالة واندلع الحريق، وامتد إلى محتويات الشقة بالكامل وغرف الأطفال ووالدتي.. وآخر كلماتهم الحقونا إحنا بنموت.. الحقنا يا بابا.. الحقينا يا ماما".

وسجلت القوات ما جاء على لسان الأب "طبيب القلب"، وأخطرت النيابة العامة التي انتقلت لإجراء معاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.