محافظة الجيزة تقدم العزاء لأسرة طبيب توفى 5 من أسرته في حريق "شقة الدقي"

تقدم اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وكافة القيادات التنفيذية بالمحافظة بخالص العزاء والمواساه لأسرة الدكتور محمد سعيد الجمال لوفاه 4 أطفال وسيدة من أسرته، إثر حريق نشب في شقته في الدقي، وأن يتغمدهم الله بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.

وكانت محافظة الجيزة قد تلقت بلاغا من إدارة الحماية المدنية بنشوب حريق بشقه بالدور الثالث بالعنوان 31 شارع قمبيز من شارع مصدق بالدقي وتم على الفور إبلاغ شركات الكهرباء والغاز طبيعي لقطعهما عن المنطقة لحين الانتهاء من إطفاء الحريق الذي تم الانتهاء من اخمادة في فترة وجيزة ونتج عنه 4 حالات وفيات لأطفال وسيدة.