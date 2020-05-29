ماتت أمه وأولاده الأربعة في 15دقيقة.. تفاصيل حريق شقة "طبيب الدقي"

"5 جثث.. آثار رماد".. في الحريق الذي اندلع في شقة سكنية بالدقي يمتلكها طبيب بشري، أسفر عن مصرع 4 من أولاده أعمارهم تتراوح من – 10 لـ15 سنة.. ولفظت أيضا والدته حياتها نتيجة اختناقها بدخان الحريق.. تفاصيل مروعة كشفت عنها تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بالجيزة، التي جرت تحت إشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، وأقوال عدد من الجيران، وشهود العيان، والزوجين "الطبيب وزوجته" وجاءت كالتالي:

حريق فى شارع قمبيز

داخل شقة تقع على مساحة 150 مترا فى الطابق الثالث بعقار سكني بشارع قمبيز.. كان الطبيب وزوجته نائمين داخل إحدى الغرف.. وفي الغرفة الأخرى والدته مستغرقة في النوم، وفي الغرفة الأخيرة كان 4 من أولاده مستغرقين في النوم.

مع دقات الساعة الثانية عشر ونصف ظهر اليوم، وقع انفجار في لوحة الكهرباء بصالة الشقة.. وسرعان ما اندلعت ألسنة اللهب في محتويات الشقة، الدخان بدأ يتصاعد من شرفة الشقة، وسرعان ما بدأ الصراخ وهرول الطبيب وزوجته لطرق أبواب الجيران لمساعدتهم مرددين عبارات: "حريقة الحقوني.. الشقة بتولع وأولادنا هيموتو.. حد يبلغ المطافي".

دقائق معدودة وأبلغ الأهالي الحماية المدنية بنشوب حريق في شقة سكنية بشارع قمبيز بالدقي.. بمجرد تلقي البلاغ انتقلت قوة من مباحث الدقي تحت قيادة العقيد عمرو البرعي مفتش مباحث وسط الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي والرائد حسام العباسي معاون المباحث بصحبة 6 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق.

5 جثث داخل الشقة

بمجرد وصول قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، أسرع ضباط وأفراد القوات بالانتشار ومحاولة السيطرة على الحريق وبدأت القوات في السيطرة على الحريق بمساعدة الأهالي.. 15 دقيقة وتمكنت القوات بمساعدة الأهالي من إخماد ألسنة اللهب وسيطرت القوات على النيران قبل امتدادها للشقق المجاورة.. دقائق وحضرت سيارات الإسعاف، وبدأ فريق من المباحث تحت قيادة العميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، والمقدم هاني الحسيني رئيس مباحث الدقي، والرائد حسام العباسي معاون المباحث في معاينة مسرح الجريمة وسجلت القوات الآتي:

- شقة تقع على مساحة 150 مترا في الطابق الثالث بعقار مكون من 7 طوابق مكونة من 4 غرف وصالة وحمام.

- العثور على 5 جثث.. 4 جثث لـ أولاد الزوجين وجثة الخامسة لولدته.

- جثث الأطفال متفحمة نتيجة اندلاع النيران فيهم.

- الجدة لفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة الاختناق بعد أن تبين أن الحريق امتدد لباب الغرفة ولم تتمكن من الخروج.

- تلفيات فى محتويات الشقة بالكامل.

الحقونا بنموت

"الحقوني إحنا بنموت".. هكذا تحدث والد الأطفال الأربعة المتوفيين أثناء مناقشته أمام رجال المباحث للوقوف على ملابسات الواقعة، قائلا: "كنا نايمين وحصل انفجار بسيط في لوحة المفاتيح الصالة واندلع الحريق، وامتد إلى محتويات الشقة بالكامل وغرف الأطفال ووالدتي.. وآخر كلماتهم الحقونا إحنا بنموت.. الحقنا يابابا.. الحقينا يا ماما".

وسجلت القوات ما جاء على لسان الأب "طبيب بشري"، وتم إخطار النيابة العامة التي انتقلت لإجراء معاينة للوقوف على ملابسات الواقعة.

ماس كهربائي وراء الحريق

ورحجت تحريات الأجهزة الأمنية، أن ماس كهربائي وراء اندلاع الحريق. وعقب الانتهاء من المعاينة، حضرت النيابة العامة لإجراء المناظرة وصرحت بدفن الجثث، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب المعمل الجنائى للوقوف على أسباب الحريق، وقررت استدعاء عدد من شهود العيان والجيران لسماع أقوالهم حول ملابسات الواقعة ولاتزال التحقيقات مستمرة.