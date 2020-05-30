تعود بكامل طاقتها 13 يونيو.. تعرف على مواعيد وآليات عمل المحاكم

أصدر المستشار أحمد مختار، مساعد وزير العدل في وقت سابق، قرارا بشأن عودة العمل للمحاكم تدريجيا لمدة إسبوعين، على أن تعود المحاكم بكامل طاقتها اعتبارا من 13 يونيو.

وتستعرض "الوطن"، خلال السطور التالية، آليات العمل بدوائر المحاكم الابتدائية، ومواعيد عودة العمل بجميع دوائر ومأموريات محكمة استئناف القاهرة، في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها عدد من أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، كوفيد ـ 19، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

آلية العمل بالمحاكم الابتدائية

ـ تعقد جلسات الجنح، والجنح المستأنف لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للنطق بالحكم.

ـ تعقد جلسات محاكم الأسرة بأنواعها.

ـ تعقد جلسات للدوائر المدنية الجزئية، والكلية للنطق بالأحكام فقط.

ـ يستمر العمل بذلك النظام لمدة إسبوعين.

ـ عودة جميع الدوائر المختلفة بكامل طاقتها للعمل اعتبارا من 13 يزنيو 2020.

ـ يجب أن تكون أعداد المتقاضين متناسبة مع أماكن إنعقاد الجلسات، وبما يحقق الإجراءات الاحترازية، وإمكانية تقسيم رول الجلسة، إلى أكثر من جلسة إنعقاد في ذات اليوم، يفصل بينهما فاصل زمني بسيط إذا تطلب الأمر ذلك.

ـ مراعاة أن يكون تحديد جلسات القضايا الجديدة متناسبا مع ما تم تأجيله من قضايا، وبما يحقق إمكانية تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ـ يجب على السادة القضاة ارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة.

ـ التأكيد على جميع العاملين بالمحكمة، بارتداء الكمامات طوال فترة تواجدهم بالمحكمة، والتنفتيش على ذلك واتخاذ الإجراءات التأديبية الفورية في حال مخالفة ذلك.

ـ التأكيد على التزام جميع المتعاملين مع المحكمة بارتداء الكمامات وعدم تقديم أي خدمة للمتعامل الذي يخالف ذلك.

مواعيد عودة العمل بجميع دوائر ومأموريات محكمة استئناف القاهرة

أصدر المستشار بدري عبد الفتاح بدري، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارًا بعودة العمل بجميع دوائر محكمة الاستئناف ومأموریاتها بصفة تدريجية اعتبارا من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو 2020.

مواعيد الدوائر الجنائية ونقض الجنح بمحكمة استئناف القاهرة

جاء نص القرار الذي حمل قرار رقم (109) لسنة 2020، أنه بالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح تنعقد جلساتها في الأربعة أيام الأولى من أيام دور الانعقاد.

مواعيد الجلسات المدنية ودوائر الأسرة

ـ بالنسبة للدوائر المدنية "مدني عام، تعويضات، تجاري، إيجارات، عمال، طلبات رجال القضاء" ودوائر الأسرة تنعقد جلسائها لمدة أربعة أيام تقسم على النحو التالي (السبت، الأحد)، (الثلاثاء والأربعاء).

ـ وعلى من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقريرا رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تعليق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن.

ـ تكلف كافة المأموريات باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة التي تتمثل في تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني، قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط لدخول دور المحاكم.

ـ ولكل رئيس دائرة تنظيم نظر الجلسة بقاعة المحاكمة بالشكل الذي يراه بما يكفل منع التكدس، حفاظا على السلامة العامة مع الحفاظ على المسافة الآمنة بين المستشارين أعضاء الدائرة وبين الأشخاص الحاضرين سواء محامين أو متقاضين، عند أدوار انعقاد الدوائر خلال شهري يوليو وأغسطس 2020 دورا کاملا، وتكلیف حرس المحكمة بمتابعة تنفيذ المواطنين للتكليفات الواردة بالقرار.

ـ على أن تخطر النيابة العامة بذلك القرار.

ـ يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1 يونيو 2020 وعلى المكتب الفني تنفيده.

ـ يأتي ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم (46) لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة ولصالح العمل.