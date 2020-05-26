نقض وجنايات ومدني وأسرة.. المحاكم تتأهب لعودة العمل

تعود المحاكم، خلال الأيام المقبلة للعمل بعد تعطيل دام عدة أسابيع بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا، ومن المقرر أن تبدأ الدوائر المختلفة في مباشرة عملها ونظر القضايا مع بدأ شهر يونيو سواء في محكمة النقض أو استئناف القاهرة بجميع دوائر الجنايات والجنح والمدني والأسرة والتجاري ودوائر رجال القضاء.

ووضعت المحاكم عدة من الإجراءات التي اشترطت الالتزام بها للسماح للمترددين عليها بدخول المباني والقاعات ومن بينها ارتداء الكمامات، وكلفت حرس كل محكمة بمراقبة تنفيذ تلك الإجراءات التي من بينها تعقيم القاعات والمباني والغرف بشكل دوري مع إعطاء حق تنظيم الجلسات لكل رئيس دائرة بالطريقة التي يراها لمنع الزحام وتحقيق التباعد الاجتماعي بين المتقاضين والحضور على أن يسمح بدخول القاعات لذوي الشأن فقط من المحامين والمتقاضين.

ومع بدء عودة جلسات دوائر محكمة النقض، أتاحت المحكمة خدمات مركز المعلومات بها للإجابة على استفسارات أصحاب الشأن في الطعون والقضايا المنظورة أمامها دون حضورهم لمقر المحكمة.

ومن المنتظر مع عودة جلسات دوائر استئناف القاهرة أن تعمل دوائر الجنايات في الأربعة أيام الأولى من كل أسبوع بينما تعمل دوائر المدني والأسرة ورجال القضاء والتجاري أيام السبت والأحد والثلاثاء والأربعاء.

يذكر أن جميع القضايا التي كان محددا نظرها خلال الأسابيع الماضية منذ تعليق عمل المحاكم؛ تأجلت إداريا دون حضور المتقاضين وتحددت لها مواعيد أخرى لنظرها أمام ذات الدوائر المختصة بها وخصصت دوائر معينة لنظر تجديدات الحبس دون حضور المتهمين.

كانت محكمة استئناف القاهرة أعلنت في وقت سابق تأجيل آلاف الدعاوى الجنائية في ظل تعليق العمل بالمحاكم قبل أن تقرر عودة العمل بعد إجازة عيد الفطر.