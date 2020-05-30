الوطنية للصحافة: تطهير شامل لدار الهلال.. و24 إجراءً لحماية العاملين

‎أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، إتمام إجراءات تعقيم مؤسسة دار الهلال بالكامل، مشيرة إلى أنه ستتم عملية تطهير شاملة للمؤسسة خلال أيام.

وتابعت الهيئة في بيان لها، أنه بناء على مراجعة لجنة الأزمة للوضع بالمؤسسة تقرر ما يلى:

أولا: أن تضم اللجنة رؤساء التحرير ومديري الإدارات والقطاعات بحيث يكون كل مدير مسئول عن قطاعه، كما تضم عددا من المسئولين، بحيث يتولى كل عضو مسئولية متابعة تنفيذ ما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات في الدور أو فى الإدارة المكلف بمتابعتها، وهم رؤساء تحرير المطبوعات، مدير عام المراجعة المركزية، الدكتور مدير عام الإدارة الطبية، مدير عام شئون العاملين، مدير عام المطابع، مدير عام المشتريات، مدير إدارة الأمن، رئيس اللجنة النقابية بالمؤسسة.

‎ ثانيا: تقوم اللجنة باتخاذ كافــة الإجــراءات الاحـــترازية والوقايـــة لمكافحــة فـيروس كورونا.. وتأمين كافة قطــاعات وأدوار المؤســـسة من خــطر الإصـــابـة أو العــدوى والتعـقيم والتطهير الدائم للمؤسسة، وتنظيم حضور العاملين والأعداد المحددة للعمل طبقًا لإجــراءات التبــاعد الاجتماعى التى تحــول دون نقل العـــدوى بالفيروس.

وأكدت الهيئة، في بيانها، أنه ‎يكون للجنة كافة الصلاحيات التى تم منحها من قبل الهيئة الوطنية للصحافة لتحقيق هذا الهدف، وفى هذا الإطار يتم التأكيد على الالتزام بما يلى:

1- يقتصر الحضور فى الإصدارات على أقل عدد ممكن وفى حدود ما يكفى لتنفيذ العمل وفق ما يحدده رؤساء التحرير حسب احتياجات العمل الفعلية وبما يضمن فى الوقت نفسه تحقيق التباعد وتأمين سلامة الجميع .

2_حضور شخص واحد من كل قطاع إداري يمثل هذا القطاع في إدارة شئون العمل.

3_ يحدد مدير عام المطابع العدد المطلوب فى حدود أقل نسبة كثافة ممكنة لتنفيذ المطلوب.

‎4_يحدد المسئول عن قطاع السيارات أقل عدد من السائقين للقيام بالمهام الأساسية اللازمة للعمل.

5_الالتزام من الجميع بارتداء الكمامة فى كل أماكن وقطاعات المؤسسة، ولا يسمح بالدخول لأى صحفى أو إدارى أو عامل أو ضيف سوى بالكمامة.

6_إيقاف أى اجتماعات أو تجمعات لعدم حدوث تكدس.

7_القياس الدقيق لدرجة الحرارة مع تسجيل القياس فى دفتر الحضور والمراجعة السريعة مع مدير الإدارة الطبية لأي حالة يثبت أو يشتبه فى ارتفاع درجة الحرارة الخاصة بها.

8_التطهير اليومى لكافة المكاتب والطرقات والقطاعات ومناطق المطبعة وتطهير وتعقيم جميع مداخل المؤسسة بالمواد المطهرة والكلور، وأيضًا غسل سيارات المؤسسة بالمواد المطهرة والكلور ‎وتعقيم الأسانسيرات ومناطق العمل الحيوية بالمؤسسة والتى تشهد تعاملا كثيرا أو كثافة، مرتين يوميًا على الأقل.

9_‎توفير مطهرات للأيدي فى كافة الأدوار أمام الأسانسيرات ومداخل القطاعات لتأمين الجميع من العدوى.

‎10_إغلاق كافة المصليات فى جميع القطاعات والأدوار، واقتصار الصلاة على السجادة الخاصة بكل زميل وبشرط أن يكون هناك حفاظ على التباعد الأمن.

11_إغلاق الأقسام التى ظهرت فيها حالات مصابة بعد تطهيرها ‎ومنع جميع المخالطين للحالات المصابة من دخول المؤسسة ومنحهم إجازة 21 يومًا.

‎12- التأكيد على إغلاق الكافتريات الموجودة فى المؤسسة.

‎13- الحرص على تطهير وتعقيم أجهزة الكمبيوتر وتليفونات المؤسسة.

‎14- الحرص على عدم تواجد أكثر من فردين فى المكاتب الصغيرة أو أربعة بحد أقصى فى صالات التحرير الكبيرة، مع الالتزام بالتباعد لمسافة 3 أمتار فى مناطق العمل التى تتطلب تواجد أكثر من ذلك وتطهير مكاتبهم على مدار الساعة.

‎15- قيام الزملاء رؤساء التحرير لجميع الإصدارات بالعمل قدر الإمكان بتنفيذ الأعمال الخاصة بالمطبوعات بنظام العمل عن بعد (أونلاين) وذلك طبقا للتكليفات الصحفية المحددة لهم.

‎16- عدم استقبال أى ضيوف إلا للضرورة القصوى جدا، وفي أضيق الحدود وبعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية المتبعة مع الجميع.

‎17- تكليف أمن المؤسسة بتنفيذ التعليمات الخاصة بالدخول للمؤسسة ومدى التزام الزملاء بارتداء الكمامات خلال تواجدهم بالمؤسسة ومن يتهاون فى ذلك يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

‎18- استمرار عملية التطهير والتعقيم والنظافة يوميًا ‎.

19- إيقاف إجازات جميع العاملين فى نظافة المبنى مع توفير كافة سبل الحماية الخاصة لهم هم ولكل أفراد ومسئولى الأمن.

20- قيام الإدارة بشراء وتوفير كافة مستلزمات وأدوات التطهير والتعقيم التى تكفى المؤسسة للفترة القادمة وإيجاد احتياطى كاف من هذه المستلزمات.

21- يتولى كل رئيس تحرير أو مدير عام قطاع أو إدارة بالمتابعة للعاملين فى القطاع المسئول عنه والإبلاغ عن كل ما يخصهم.

22- قيام الادارة الطبية بمتابعة دائمة لحالة الزملاء من خلال دفتر قياس الحرارة ومتابعة كل من يثبت اشتباه فى حالته أو إصابته وتوفير الرعاية اللازمة له.

23- قيام الإدارة الطبية بالتنسيق مع لجنة الأزمة بتوفير ما تراه من مستلزمات وأدوات طبية يتوقع أن يحتاجها الزملاء وذلك منعا للتعرض لأزمات مفاجئة.

24- رفع تقرير يومى من مسئول كل إدارة أو قطاع أو دور بما تم من إجراءات خاصة بسلامة العاملين لمتابعة الأمر بالتنسيق مع السيد القائم بأعمال مدير عام المؤسسة ورفع الأمر إلى الهيئة الوطنية للصحافة.