27 يونيو.. الحكم في دعوى غلق مكتب قناة BBC داخل مصر

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة حجز الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، ويطالب فيها بغلق مكتب BBC في مصر لتعمدها الإساءة والتحريض ضد البلاد، للحكم بجلسة 27 يونيو.

وأوضح صبري في دعواه، أن هيئة الإذاعة البريطانية الـ BBC قد اعتادت الإساءة لمصر والتحريض ضدها، وذلك منذ أكثر من 73 عاماً، حيث ضربت تلك القناة بالمهنية والمعايير الإعلامية عرض الحائط و اتخذت سياسات معادية للدولة المصرية منذ زمن بعيد، وتسعى لتزييف الحقائق وأصبحت تعبر عن وجهة نظر من يمولونها وافتقدت إلى كل معايير المهنية.

وأشار صبري، إلى واقعة لا ينساها التاريخ عندما وثقت مكتبة عبد الناصر التاريخية فيديو يرد فيه الزعيم الراحل على إهانات هيئة الإذاعة البريطانية المتكررة لشخصه وللشعب المصري والوطن، و ذلك عندما قال في إحدى خطبه المسجلة نصا: "لما تطلع الإذاعة أو التليفزيون البريطاني الـبي بي سي، وتقول جمال عبدالناصر كلب، مثلا، نقول لهم: "أنتم ولاد ستين كلب"، حيث قال نصا فى إحدى خطاباته: بتقولوا عليا انا كلب طيب انتوا اللي ولاد ستين كلب.. وهنشتمكم ونشتم الملك بتاعكم كمان".

وأضاف صبري قائلاً: فى خضم العدوان الثلاثي الذي شاركت فيه بريطانيا ضد مصر مع فرنسا وإسرائيل، استخدمت لندن وسائل إعلامها وكان على رأسها شبكة بي بي سي، لتحرض ضد مصر، وتشوه صورة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد أن وجه للدول المشاركة في العدوان ضربة كبرى وأجبرهم على الانسحاب، فلم تتحدث الـ BBC عن الجرائم التي ارتكبتها الدول المشاركة فى العدوان الثلاثى على مصر، وقتلهم للمدنيين، وكانت بريطانيا في مقدمة تلك الدول، بل راحت لتهاجم الرئيس الراحل، ليرد جمال عبد الناصر عليها ويفضح خطابها الإعلامي أمام الشعب المصري والعالم أجمع.

واستكملت الدعوى: في وثيقة نادرة عرضتها عدة قنوات مصرية خلال الفترة الماضية، للرئيس الراحل جمال عبد الناصر، بخط يده، هاجم فيها بريطانيا وإعلامها، حيث تحدث عن العدو الأول للعرب ومصر والمصريين، وفضح بريطانيا ووسائل إعلامها عندما أكد أن إنجلترا التي كانت تضحك في وجه العرب هي من صنعت إسرائيل وأسست جماعة الإخوان الإرهابية وهي التي تريد القضاء على القومية العربية.

وأضاف صبري في دعواه، أن هذة القناة دَلست على المشاهدين بشكل يستوجب المساءلة، بعد الترويج لإدعاءات إرهابية ليس لها علاقة بالواقع.