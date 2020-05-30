ترامب: لو اجتاز المتظاهرون البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطريقة تعامل جهاز الخدمة السرية مع المتظاهرين أمام البيت الأبيض الليلة الماضية، قائلا إنه لو تسللوا إلى مقر الرئاسة لواجهوا "الكلاب الأكثر شراسة".

وذكر ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم، على حسابه الرسمي في "تويتر"، أن عناصر الخدمة السرية (المعنية بحماية كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية) أدوا "عملا جيدا"، قائلا إنهم لم يظهروا مهنيتهم التامة فحسب، بل وكانوا "رائعين"، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وتابع: "كنت في الداخل وتابعت كل خطوة، ولم يكن بوسعي أن أشعر بنفسي في أمان أكبر"، مشيرا إلى أن عناصر الأمن سمحوا للمحتجين بالصراخ والهتاف قدر ما شاؤوا، لكن كلما تصرف أي من المتظاهرين بطريقة جريئة جرى التعامل معه على وجه السرعة.

وأشاد ترامب بكيفية استبدال الخدمة السرية العناصر في الخط الأمامي أمام المتظاهرين، مشيرا إلى أن الحشد من المتظاهرين كان كبيرا ومنظما بشكل مهني، غير أنه لم يستطع أي منهم الاقتراب من سياج البيت الأبيض.

وتابع: "لو تمكنوا من ذلك، لكانت سترحب بهم هناك الكلاب الأكثر شراسة والأسلحة الأكثر رعبا، وكان هؤلاء الناس سيصابون بجروح بليغة على الأقل، وكان كثير من عناصر الخدمة السرية في الانتظار مستعدين للتصرف".

وعبر الرئيس عن إعجابه بأفراد الخدمة السرية، ونقل عن أحدهم قوله إن عناصر شابة كانوا متمركزين في الخط الأمامي "لأنهم يحبون ذلك وهذه هي تجربة جيدة".

وفي التغريدة الأخرى، شن ترامب هجوما حادا على عمدة واشنطن الديمقراطية موريل باوزر، قائلا إنها تبحث دائما عن الأموال والمساعدة لكنها لم تسمح لشرطة المدينة بالتدخل بدعوى أن "هذه لسيت مهمتهم".

وجاء ذلك على خلفية موجة مظاهرات شعبية غاضبة تمر بها مختلف المدن الأمريكية، على خلفية مقتل شاب من ذوي البشرة السمراء أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس جراء استخدام عناصر الشرطة القوة المفرطة.

واتهم موقع "تويتر" أمس ترامب بـ"تمجيد العنف" في تغريدة تطرق فيها إلى أعمال الشغب التي رافقت الاحتجاجات في مينيابوليس قائلا: "عندما تبدأ أعمال الشغب يبدأ إطلاق الرصاص".