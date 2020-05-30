حظك اليوم الأحد 31-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

تختلف توقعات وحظ الأبراج من برج لآخر وفق عالم الفلك، وتستعرض "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم أن تعتني بصحتك وأن تنظم جهودك وتجنب العصبية.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الشمس في منزل العلاقات وقد يجعلك ذلك أكثر استعدادا للتعامل مع من تحبهم بلطف وتقف بجانبهم.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة نادية الجندي، ويوافق تاريخ ميلادها 24 مارس.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

تستمتع بوقتك وتبدو مستعدا للتسامح مع الأخطاء الغير مقصودة.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب والأجواء اليوم مناسبة لولادة مشاعر حب رائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة بدرية طلبة، ويوافق تاريخ ميلادها 24 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنافر القمر ونبتون قد يجعلك تميل للانفعال بسرعة وعليك أن تتحكم في حساسيتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك يجعلك تميل اليوم للعيش في الذكريات والحنين للماضي.. حاول أن تستمتع بالحاضر.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الإعلامي قصى خضر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل العلاقات يمدك بالقدرة على إقناع من حولك بقدراتك وإمكانياتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

قد تأتيك اليوم أخبار سارة وتعيش بهجة حقيقية مع المحيطين بك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، ويوافق تاريخ ميلاده 21 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال.. تحرّ الدقة في حساباتك كي تتفادى المشاكل وعليك أن تتصرف بهدوء إذا واجهتك عقبة مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تنظم أفكارك وجهودك ووقتك وعليك أيضا ألا تتسرع.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنان تامر هاشم، ممثل ولاعب درامز بفرقة كايروكي ويوافق تاريخ ميلاده 1 أغسطس.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تمنحك حماسا وتنجح في أن تجعل من يسمعك يتحمس لآرائك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يدفعك للتعبير عن رغباتك بهدوء وتؤثر فيمن تحب بما لديك من جاذبية.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنانة رجاء الجداوي، ويوافق تاريخ ميلادها 6 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي الصحة ومن المهم ألا تهمل صحتك ولا تعلن خططك وتجنب الفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك تميل للعزلة ولمراجعة حياتك والوضع الفلكي ينصحك أن تتأمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان الراحل حسن حسني، ويوافق تاريخ ميلاده 15 أكتوبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

المريخ في وضع داعم يمنحك إصرارا على تحقيق مكاسب وتثابر من أجل الوصول لأهدافك وتعدك الأفلاك بالنجاح.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يعدك اليوم بفترة رائعة تجمعك بالأحباب والأصحاب فاستمتع بها.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان محمد حماقي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. كن مستعدا اليوم للتعاطي بمرونة مع المستجدات مع الحفاظ على روح الحذر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي دقيق فلا تبالغ فيما تنتظره من الآخرين وتحكّم في انفعالاتك.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان محمد رجب، ويوافق تاريخ ميلاده 4 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ وقد يضع أمامك اليوم فرصة.. عليك أن تغتنمها.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتوق للمغامرة وتحسن التخطيط لقضاء أوقات حلوة مع الأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة مريم فخرالدين، ويوافق تاريخ ميلادها 8 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر ونبتون متنافران في منزلي المال وتنصحك الأفلاك أن تهتم بتنظيم أفكارك ونفقاتك وانتبه اليوم من الخوض في مغامرات متسرعة.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في أقوال أو وعود.. حافظ على اللباقة حفاظا على علاقتك بالآخرين.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان محمد هنيدي، ويوافق تاريخ ميلاده 1 فبراير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

تنصحك الأفلاك أن تركز اليوم في كل سلوك تقوم به، ويجب أن تبتعد عن المخاطرة.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في مواجهة برجك.. احترس من دخلاء يعرضون علاقتك بالطرف الآخر للتوتر.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة هيفاء وهبي، ويوافق تاريخ ميلادها 10 مارس.