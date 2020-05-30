عمدة مينيابولس: المخربون من خارج المدينة.. والاحتجاجات لم تعد سلمية

قال عمدة مدينة مينيابولس الأمريكية، التي تشهد احتاجاجات على خلفية مقتل شاب من أصل أفريقي على يد شرطي، إن المخربين في الاحتجاجات أتوا من خارج مدينة مينيابولس، ولم يعد الأمر احتجاجاً سلميا، وفقا لما نشره موقع "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل.

وأعلن عمدة مدينة مينيابوليس الأمريكية جاكوب فراي، في وقت سابق، حظر التجوال في المدينة، بعد تفاقم أعمال العنف.

وجاء ذلك على خلفية موجة مظاهرات شعبية غاضبة تمر بها مختلف المدن الأمريكية، على خلفية مقتل شاب من أصل أفريقي، أثناء توقيفه في مدينة مينيابوليس، جراء استخدام عناصر الشرطة القوة المفرطة.