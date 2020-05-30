نيللي كريم أفضل ممثلة في استفتاء "الوطن"

مع انتهاء السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، أنشأت بوابة "الوطن" استفتاءً لجمهورها حول أفضل الأعمال الدرامية لعام 2020، ليشمل الاستفتاء أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات أفضل ممثلة في الاستفتاء كالتالي:

تصدّرت الفنانة نيلي كريم مؤشرات استفتاء أفضل ممثلة بنسبة 27% في المركز الأول، لتأتي بعدها في المركز الثاني الفنانة سهر الصايغ بنسبة 16%، وتليها الفنانة روجينا في المركز الثالث بنسبة 14%.

وفي المركز الرابع تأتي الفنانة يسرا بنسبة 8% من مؤشرات الاستفتاء، وفي المركز الخامس تأتي كلا من الفنانة نور وياسمين عبد العزيز بنسبة 6%.

للمشاركة في استفتاء الوطن والتصويت لأفضل ممثل اضغط هنا.