"النهاية" أفضل مسلسل في استفتاء "الوطن".. و"الاختيار" في المركز الثاني

انتهى سباق الدراما الرمضانية ليترك كل عمل على حدة أثرا بليغا على متابعيه من الجمهور، لتقدم بوابة "الوطن" استفتاءً لجمهورها حول أفضل الأعمال الدرامية لعام 2020، ليشمل الاستفتاء أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات أفضل عمل "مسلسل" درامي في الاستفتاء كالتالي:

تصدر مسلسل النهاية للفنان يوسف السريف مؤشرات استفتاء أفضل مسلسل في رمضان 2020 ليكون في المركز الأول بنسبة 36% من التصويت، ليأتي بعده في المركز الثاني مسلسل الاختيار للفنان أمير كرارة بنسبة 33%، وفي المركز الثالث يأتي مسلسل البرنس للفنان محمد رمضان بنسبة 13%.

وفي المركز الرابع يأتي مسلسل بـ 100 وش بالمناصفة مع مسلسل الفتوة بنسبة 4% من مؤشرات الاستفتاء.

وحصل عدد من الأعمال الدرامية على نسبة 1% من مؤشرات الاستفتاء وهي "فلانتينو، لما كنا صغيرين، 2× الصندوق، سلطانة المعز، اللعبة".

ولإجراء الاستفتاء الخاص بالإعمال الدرامية لرمضان 2020 على البوابة الإلكترونية لـ "الوطن" والذي يشمل أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية، من هنـــا.