يوسف الشريف الأفضل في استفتاء "الوطن".. وأحمد زاهر بالمركز الثالث

مع انتهاء السباق الرمضاني للأعمال الدرامية، قدمت بوابة "الوطن" استفتاءً لجمهورها حول أفضل الأعمال الدرامية لعام 2020، ليشمل الاستفتاء أفضل مسلسل وأفضل ممثل وأفضل ممثلة وأفضل تتر وأفضل مخرج وأفضل مؤلف وأفضل ممثل شاب وأفضل ممثلة شابة وأفضل برنامج وأفضل موسيقى تصويرية.

وتستعرض "الوطن" مؤشرات أفضل ممثل في الاستفتاء كالتالي:

تصدّر الفنان يوسف الشريف مؤشرات استفتاء أفضل ممثل بنسبة 43% في المركز الأول، ليأتي بعده في المركز الثاني الفنان أمير كرارة بنسبة 28%، ويليه الفنان أحمد زاهر في المركز الثالث بنسبة 12%.

وفي المركز الرابع يأتي الفنان محمد رمضان بنسبة 7% من مؤشرات الاستفتاء، وفي المركز الخامس يأتي الفنان ياسر جلال بنسبة 3%، والمركز السادس آسر ياسين بنسبة 2%.

وحصل عدد من الممثلين على نسبة 1% من مؤشرات الاستفتاء وهم: "عادل إمام، عمرو عبد الجليل، وخالد النبوي، ومحمود حميدة"، بينما لم يحصل عدد من الممثلين على أصوات في نتيجة الاستفتاء وهم: "أكرم حسني، أحمد فهمي، أحمد داوود، بيومي فؤاد، محمد أسامة، حمدي الميرغني، حسن الرداد، خالد الصاوي، إياد نصار، محمود عبد المغني، محمد عادل، كريم فهمي، شريف منير، أحمد مجدي، مصطفى خاطر، إدوارد، دياب، سعد الصغير، هيثم شاكر".

للمشاركة في استفتاء الوطن والتصويت لأفضل ممثل اضغط هنــــــــــا.