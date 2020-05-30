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صور.. الإسكندرانية بالكمامات في الشوارع المواصلات

كتب:

مروة مرسى
تصوير:

أحمد ناجي دراز
07:04 م | السبت 30 مايو 2020
أهالى الإسكندرية يلتزمون بقرار ارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات

أهالى الإسكندرية يلتزمون بقرار ارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات

شهدت الشوارع ووسائل المواصلات العامة والميكروباصات بمحافظة الإسكندرية، التزامًا من أهالي المحافظة بارتداء الكمامة، وذلك مع بدء تنفيذ قرار مجلس الوزراء والخاص بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمحال والمواصلات.

ورصدت "الوطن" التزام عدد كبير جدًا من المواطنين، خاصة مع منع أمن المحال التجارية والسوبر ماركت من الدخول إلا بعد ارتداء الكمامة.

وارتدى كثير من المواطنين والأسر الكمامة خوفًا من تطبيق الغرامة، خاصة مع التشديد من قبل كافة أفراد الأمن بمختلف المؤسسات والمصالح على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة.