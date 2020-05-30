ناقد فني: حسن حسني فنان "تقيل وخبرة"

قال الناقد الفني أشرف غريب، إن تجربة الفنان حسن حسني، تستحق التأمل، خصوصا وأن مشواره الفني غريب، بدأ من الصفر بالستينات، والتنقل بالأدوار من الدرجة السابعة وصولا للثانية والأولى، ومن ثم مشوار كبير مليء بالتحديات استطاع تخطيه والنجاح فيه.

وأوضح "غريب"، في تصريحات لـ"الوطن"، أنه مع رحلة الكفاح الطويلة للفنان حسن حسني، وصل للقمة في السنوات الـ 20 الأخيرة، وكان القاسم المشترك لأفلام الشباب، وأحد أسباب نجاحه، سواء مع محمد هنيدي، علاء ولي الدين، أحمد حلمي، وأحمد السقا، "مستحيل كانوا يستغنوا عنه، وعندما كان هناك محاولات لاستبداله تارة بالفنان لطفي لبيب، أو عزت أبو عوف، و لكن يبقى حسن حسني وجوده وظهوره ذو نكهة مميزة".

وأضاف "غريب"، أن حسن حسني، تعامل مع مختلف الأجيال من الفنانين والمخرجين، وأصبح "فنان تقيل وخبرة"، وعندما كانت تأتيه الفرصة للعمل في أفلام ذات ثقل ومع مخرج متميز، كان يحصد الجوائز، متابعا: "القدر أمهل حسن حسني، سنوات طويلة لحصاد سنوات كفاحه، ونجح وتألق في أعمال مميزة، بعكس الفنان حسن عابدين، الذي لم يمهله القدر لذلك".

وقال "غريب"، إن رحيل الفنان حسن حسني، سيترك مساحة هامة شاغرة، لن يستطيع غيره أن يملؤها مهما كانت موهبته، لأنه كان ذو سحر خاص.

يُذكر أنَّ حسن حسني، وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياته، عن عمر يناهز 89 عامًا.