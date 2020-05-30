"مكنتش بقدر أمسك نفسي قدامه".. من الفنان الكوميدي الذي أضحك حسن حسني؟

"الوحيد اللي كنت ضعيف قدامه ولما كنا نشتغل مع بعض مكنتش أقدر أمسك نفسي من الضحك"، هكذا وصف الفنان الراحل حسن حسني حبه للفنان الكوميدي وحيد سيف، الذي وصفه بأنه أكثر فنان يستطيع إضحاكه.

خلال استضافته في حلقة ببرنامج "ثلاثي ضوضاء الحياة" مع محمود تركي ومينا نادر وميزو"، أجاب الفنان الراحل على سؤال "مين بيضحك حسن حسني؟"، بأنه لم يستطع منع نفسه من الضحك أمام وحيد سيف، حتى خلال عملهم معًا في أحد المسرحيات أو الأفلام يضحك أمامه خلال التصوير، لأنه لم يحفظ المكتوب وإنما يعتمد على تلقائيته وخفة دمه، "كان فهلوي مش بيقف لو نسي الجملة اللي بعدها".

وتوفي الفنان الكبير حسن حسني، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إثر إصابته بأزمة قلبية حادة، عن عمر ناهز 89 عاما.

ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة (15 أكتوبر 1931) لأب مقاول، وخلال عمرهُ الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة.

وكشفت شقيقة الفنان حسن حسني، كواليس الساعات الأخيرة في حياة شقيقها، الذي رحل عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، داخل مستشفى دار الفؤاد، عن عمر ناهز 89 عامًا، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة دخل إثرها مستشفى دار الفؤاد، وقرر الفريق الطبي إجراء عملية قسطرة في القلب، بشكلٍ عاجل، موضحة أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إجراء العملية بـ 5 ساعات فقط.