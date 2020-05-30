غرفة الجيزة: لا تغيير في أسعار السلع

حافطت أسعار السلع الأساسية على استقرارها في الأسواق نهاية عيد الفطر المبارك مدعومة بتوافر المخزون والمعروض من كافة المنتجات في منافذ البيع بمختلف محافظات مصر.

ونفى يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، تأثر الأسواق بارتفاع سعر الدولار، مؤكداً أن تأثيره لم يصل الأسواق بعد.

وقال "كاسب": "لا صحة لحدوث أي تغيير في أسعار السلع والمنتجات عقب عيد الفطر نتيجة تراجع القوة الشرائية، وزيادة الركود وشكوى عدد كبير من التجار من زيادة المخزون وعدم وجود طلب من المستهلك"، لافتاً إلى أن أزمة كورونا أدت إلى ترشيد الإنفاق على السلع للمحافظة على السيولة.

وبيَّن"كاسب"، أن فراغ المحافظ الأسرية الخاصة بالانفاق تقريباً ظاهرة تتكرر كل عام عقب كل عيد، وهو ما يؤدى الى ثبات الاسعار، مشيراً إلى أنه من السلع التي حافظت على استقرارها الأرز والسكر والشاي والدقيق والمكرونة والزيت والسمنة والألبان والأجبان واللحوم الحمراء والبيضاء.