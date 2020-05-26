شوارع ومنتزهات خالية.. "ملوي" مدينة التجار والحرفيين تواجه كورونا

ضرب مركز ملوي الأكبر من حيث المساحة وعدد السكان في جنوب محافظة المنيا، نموذجا إيجابيا في الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إذ خلت معظم الشوارع الرئيسية والمهمة في المدينة، ومجالسها القروية التسع، من الزحام والتجمعات.

وتضم "ملوي"، أكبر عدد من الشوارع المكتظة بالأسواق والباعة الجائلين والمحلات والأنشطة التجارية والحرفية المتنوعة على مستوى مراكز محافظة المنيا التسع، وخلت من المواطنين والمارة، مثلما خلت جميع المتنزهات والحدائق العامة من الزوار أو المحتفين بالعيد، وهذا ما أكدته الجولات المفاجئة التي أجراها المسؤولين بالجهاز التنفيذي والوحدة المحلية.

وتابع الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب محافظ المنيا، التزام المواطنين بتنفيذ الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، حيث تفقد نائب المحافظ، خلال جولته بمركز ملوى، الحدائق العامة والمتنزهات والمرسى، لمتابعة مدى التزام المواطنين واستجابتهم للقرارات الصادرة من مجلس الوزراء.

أشاد نائب المحافظ، بوعى والتزام أبناء مركز ملوى، بقرارات الغلق وعدم خروجهم إلى الحدائق والمنتزهات العامة، مؤكدا أن مثل هذه القرارات، التي تتخذها الدولة هي من أجل سلامة وصحة المواطنين، وللحد من انتشار فيروس كورونا، لتخطى هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها مصر.

وكان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تفقد في وقت سابق كورنيش النيل وشوارع مدينة المنيا، بدءً من منطقة كدوان جنوبا، حتى حي الأخصاص شمالا، مرورا بكورنيش النيل، حيث تابع المحافظ، تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا خلال أيام عيد الفطر المبارك، التي وضعتها الدولة، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.