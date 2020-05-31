عمرها 60 عاما.. سيدة الأسماك بسوق السويس تواجه كورونا بالكمامة والعمل

تبدأ رحلتها اليومية للعمل في زمن كورونا منذ الساعة 6 صباحا، بخروجها من المنزل متوجهة إلى سوق الأنصارى للأسماك بالسويس من أجل العمل في بيع الأسماك، علي الرغم من بلوغها 60 عاما، ولكنها مصرة على مواصلة العمل.

" أم حازم"، تقوم بارتداء الكمامة داخل السوق وهي جالسة تبيع الأسماك، ليس فقط خشيه الغرامة لم لا يرتدي الكمامة، ولكن أيضا لأنها تريد العمل وعدم التعرض للمرض، كما انها حريصة علي زبائنها من مختلف الأعمار الذين يعرفونها جيدا ويقومون بالشراء منها.

وتؤكد " أم حازم "، اننا يجب أن نخاف علي بعض جميعا، ونحمي بعض لمواجهه فيروس كورونا، بالقيام بارتداء الكمامات، خاصة ان السوق كبير وخلال الفترة الماضية ظهر مصابين بكورونا، من بينهم من كان يعمل في السوق بين المواطنين.

وعلي الرغم من انخفاض تواجد المواطنين بالسوق، تؤكد أم حازم انها حريصة علي العمل يوميا، وأن زبائنها يرسلوا " دليفري " في أوقات كثيرة من اجل الشراء منها، لانهم يثقون فيها وفي ما تقوم ببيعه من اسماك من مختلف الأنواع داخل السوق.

وقالت " أم حازم "، اننا اطلب من الشباب المتواجدين بالسوق حاليا أن يقوموا بارتداء الكمامات من اجل الحفاظ علي انفسهم ضد المرض، ويستمع الكثير منهم لما أقول، لانهم يعلمون انني اتعامل معهم مثل اولادي ولذلك يقدرون نصائحي لهم.

وأكدت " أم حازم "، ان كورونا أثرت علي حركة البيع والشراء، وخاصة الأيام الماضية، ونحن نتمني ان تنتهي الأزمة وتعود الحياة.