"الوطنية للصحافة" توقع بروتوكولات طبية لعلاج مرضى كورونا بالمؤسسات الصحفية القومية

وقعت الهيئة الوطنية للصحافة اليوم السبت بروتوكول تعاون طبي مع المركز الطبي لسكك حديد مصر يتم بمقتضاه تقديم الخدمات الطبية لحالات الإصابة بفيروس كورونا لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية (صحفيين – إداريين – عمال).

وقال بيان للهيئة إنها تتحمل تكلفة بروتوكول العلاج، "في إطار حرصها على مصلحة جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية والحفاظ على أمانهم وسلامتهم، وإيماناً منها بأهمية التكاتف في مواجهة فيروس كورونا" بحسب نص البيان.

وتبرم الهيئة اتفاقاً آخر مع كلية الطب جامعة عين شمس لاستقبال حالات الرعاية في مستشفى عين شمس التخصصي وحالات العزل في المستشفيات التابعة للجامعة، وقال الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة ستقدم تيسيرات وتسهيلات ضخمة لجميع العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية مشاركة منها في مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وشكلت الهيئة الوطنية للصحافة لجنة لإدارة الأزمة برئاسة رئيس الهيئة وإشراف الأعضاء على الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها في المؤسسات على النحو التالي: عبد الله حسن لمتابعة مؤسستي دار الهلال وروزاليوسف، مجدي البدوي لمتابعة الشركة القومية للتوزيع ووكالة أنباء الشرق الأوسط، محمد عبد الهادي علام لمتابعة أخبار اليوم، محمد الهواري لمتابعة دار التحرير، شارل المصري لمتابعة الأهرام، سامية زين العابدين لمتابعة دار المعارف.

وبدأت المؤسسات الصحفية القومية في شراء أدوات التعقيم والتطهير من جهاز الخدمة الوطنية ووزارة الإنتاج الحربي، وذلك من الدعم المخصص من الهيئة لهذا الغرض وقيمته 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) لكل مؤسسة.

وطلبت الهيئة من رؤساء المؤسسات تفعيل إجراءات التعقيم والتطهير بشكل يومي ونشر أسماء أعضاء لجان الأزمة وأرقام هواتفهم المحمولة لتسهيل تواصل العاملين معهم وتلقي الاستفسارات والشكاوى.