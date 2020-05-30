خبير اقتصادي: قانون المشروعات الصغيرة يشجع الشباب على العمل

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ قانون تنظيم عمل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سيساهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي للدولة، فضلا عن تنوع الأنشطة الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

وقال أبوزيد، لـ"الوطن"، إنّ الحكومة تعوّل على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في استراتيجية التنمية المستدامة 2030، ونتيجة لهذا الاهتمام يشهد عدد المشروعات العاملة في السوق زيادة مستمرة.

وأضاف أنّ المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة تمثل النسبة الأكبر من مجمل المشروعات العاملة في الاقتصاد المصري، إذ تشكل نسبتها نحو 99.6% من إجمالي المنشآت، مشيراً إلى أن الحوافز التى يقدمها القانون ستشجع الشباب على العمل في هذا القطاع مما يمثل قوة دفع للاقتصاد المصري.